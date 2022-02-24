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Как вести себя во время обстрелов. Инфографика от СБУ

25.02.2022

Служба безопасности Украины опубликовала рекомендации по действиям в случае обстрелов из трех видов вооружения.

Рекомендации СБУ обнародовала на своей странице на Facebook.

«Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

  • ВО ВРЕМЯ АРТИЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
  • ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛОВ
  • ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила безопасности. Не поддаемся панике.

Слава Украине!»

 

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