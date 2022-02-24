На Западе придумали ответ на «варварскую авантюру» Путина в Украине

Европейские лидеры единодушны в оценке ситуации

Военное вторжение России в Украину вызвало резко негативную реакцию мирового сообщества. Британский премьер-министр Борис Джонсон обговорил ситуацию в нашей стране с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Джонсон сказал, что для того, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу, западу нужно его политически и экономически изолировать. Он отметил, что нужно согласовать усилия для введения самых строгих санкций. То, что Россия вторглась в Украину он назвал «варварским поступком» Путина.

Британский премьер понимает, что если Запад не отреагирует в достаточной мере это будет «иметь немыслимые последствия».

Шольц в свою очередь также анонсировал серьезные санкции против России и подчеркнул, что Путин совершил ошибку. Ранее Германия уже приостановила сертификацию «Северного потока-2».