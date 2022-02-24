У Путина заявили, что он готов к переговорам с Украиной: что требует Кремль

Президент РФ Владимир Путин стремится добиться нейтрального статуса Украины. С этой целью он готов идти на переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN. Он напомнил о выдвинутых Россией гарантиях безопасности.

«Прежде всего, президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации», – отметил пресс-секретарь Путина.

«Украина – это лишь часть проблемы, это часть серьезной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», – подчеркнул Песков.