В Киеве снова прогремели взрывы: возможны авиаудары

В Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жителей левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Взрывы — результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которые среагировали на авианалеты российских оккупантов.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, украинские военные сбили самолет противника недалеко от Киева.

Также в сети появилось видео взрывов в ночном небе над столицей.

Евгений Карась сообщает, в сети что ПВО Киева сбили д «дві рузкіє балістичні ракети випущені по столиці»

Депутат Алексей Гончаренко сообщает, что ВСУ сбили самолёт противника недалеко от Киева.

Авиаудары в небе над столицей вероятно — результат работы противовоздушной обороны

В Госспецсвязи сообщают, что «мощные два взрыва в Киеве — работа украинских систем ПВО».

Также людей призвали не паниковать, а в случае, когда слышите сирены перейти к укрытию.