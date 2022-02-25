В Україні АЗС ОККО та WOG обмежили продаж палива

Українські популярні автозаправні станції ОККО та WOG обмежили продаж палива, тепер продають не більше 20 літрів на один автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

«З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки — до 20 літрів. Тобто 20 літрів — це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто», — написали в ОККО.

У компанії зазначили, що транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури заправлятимуть позачергово.

Про таке саме обмеження повідомила і прес-служба мережі WOG.

: mashyna.com.ua