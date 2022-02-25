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В Україні АЗС ОККО та WOG обмежили продаж палива

25.02.2022

Українські популярні автозаправні станції ОККО та WOG обмежили продаж палива, тепер продають не більше 20 літрів на один автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

«З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки — до 20 літрів. Тобто 20 літрів — це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто», — написали в ОККО.

У компанії зазначили, що транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури заправлятимуть позачергово.

Про таке саме обмеження повідомила і прес-служба мережі WOG.

: mashyna.com.ua

 

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