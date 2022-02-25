Российские захватчики сдаются в плен: видео допроса

Российские военные капитан Михоев и ефрейтор Касаткин из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Улан-Удэ сдаются в плен Нацгвардии Украины.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видео с допросом российских военных, которые уверяют, что они не знали о том, что их направят бомбить Украину.

По словам вражеских бойцов, у них были учения в оккупированном Крыму, где они отрабатывали эвакуацию раненых. Загрузка десанта была в Крыму в поле.

Когда они вылетели, то якобы тоже не знали куда направляются. Их задачей было продолжить учения. Пленники также говорят, что когда десантировались на территории Украины, то еще часа четыре не понимали, где они находятся.