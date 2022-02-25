Оккупанты на Полесье значительными силами продолжают наступление в направлении Киева, – Генштаб

Войска страны-агрессоры продолжают наступательную операцию против Украины на заранее выбранных направлениях. Их поддерживает дальняя оперативно-тактическая авиация. Кроме того, они применяют высокоточное оружие дальнего действия.

На Волынском направлении не зафиксировали активных действий наземных группировок. В то же время авиация врага не прекращает показательные действия с территории Беларуси вдоль северного участка границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

В то же время пытаясь сохранить темпы наступления враг вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Такие выдвижения дополнительных подразделений заметили в направлении Скадовска.

После тяжелых боев подразделения Объединенных сил остановили противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе Счастья разрушен.

Кроме того, подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум 2 самолета ВКС России.

Источник:Фейсбук Генштаба ВСУ