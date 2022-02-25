Диверсанты могут разбрасывать по Одессе начиненные взрывчаткой телефоны и игрушки, — ОГА

Жителям Одессы лучше не поднимать на улицы различные подозрительные предметы, в том числе телефоны и детские игрушки. Они могут быть заминированными.
Об этом говорится на Facebook-странице Одесской областной государственной администрации.
«Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой», — обратились к одесситам в ОГА.
Горожан просят «ни в коем случае не касаться этих вещей и не поднимать их».