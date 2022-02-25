Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие наши соотечественники бросились защищать родную землю. Один из таких — мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.
Видео отчаянного поступка появилось в сети.
На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой «Z» и пытается ее остановить.
Где именно это происходило, не сообщается.
Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.