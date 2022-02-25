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Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники

25.02.2022

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие наши соотечественники бросились защищать родную землю. Один из таких — мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.

Видео отчаянного поступка появилось в сети.

На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой «Z» и пытается ее остановить.

Где именно это происходило, не сообщается.

Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

 

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