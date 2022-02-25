Війна із Росією. НАТО допоможе Україні додатковою зброєю

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.
«Росія зруйнувала мир у Європі, і народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії».
НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила цю безглузду війну, вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу.
«Злочинні дії Росії, що розв’язала війну проти України, а також співучасть у цьому злочині Білорусі, тягнуть за собою відповідальність перед усім міжнародним співтовариством», – сказав Столтенберг.
За його словами, кремлівські наміри не обмежуються Україною.
«Росія вимагає укладення зобов’язуючих правових угод для заборони подальшого розширення НАТО. Вона вимагає також вивести сили та інфраструктуру з країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року. Ми постаємо перед «новою нормальністю» у європейській безпеці. Росія відкрито оскаржує європейський порядок з безпеки та використовує силу для досягнення цілей. Світ притягне Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії. Росію – як агресора, Білорусь – як його співучасника», – заявив Столтенберг.
В результаті НАТО розгорнуло елементи своїх Сил реагування на суші, в морі та у повітрі.
США, Канада та європейські партнери направили додаткові тисячі військовослужбовців у східну частину Альянсу.
У цьому регіоні нині знаходяться понад 100 бойових літаків, що перебувають у високій готовності та діють у більш як 30 різних локаціях. Альянс має 120 бойових кораблів у регіоні від «високих широт» на Півночі до Середземного моря, включаючи військово-морське ударне авіаносне угруповання.
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.
О 04:00 президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі.
Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення. Збройні сили України дають відсіч ворогові.
Найчастіше армія РФ без розпізнавальних знаків – це віроломство, воєнний злочин, порушення Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту міжнародного кримінального суду.
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Хроніку за 24 лютого можна прочитати ТУТ.