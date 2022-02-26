Подразделения ОС прорвали позиции российских войск под Беловодском Луганской области – штаб ООС

В пятницу, 25 февраля, около полудня украинская армия прорвала позиции российских войск под Беловодском Луганской области и начала контрнаступление.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».
«Сегодня, в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам.
Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.
Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ», — указывается в сообщении.