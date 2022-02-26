Басков поддержал нападение России на Украину

Российский певец Николай Басков поддержал вторжение России на территорию Украины. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Нападение на Украину он назвал миротворческой операцией. «Конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию», – написал российский певец.

Также он заявил, что война с Украиной поможет избежать кровопролития на территории России от рук США и НАТО. По его словам, российские власти якобы были вынуждены принять такие жесткие меры.

«США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России», – высказался артист.