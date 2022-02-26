Кличко заявил об угрожающей ситуации для Киева, столице грозит авиаудар

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации для Киева: эта ночь будет очень сложной.

“Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, особенно под утро, будет очень сложной. Российские войска – вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы”, – заявил Кличко.

В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их охраняют военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, устанавливают блоки на мостах и на въездах, перекрывающих движение возле стратегических объектов в столице. Власти делают это для защиты Киева.

“Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева”, – сказал мэр.

Прямая речь: “Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, то сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами окрашивайте или засыпайте землей. Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня противника. Жителей многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, просим срочно проверить крыши на наличие меток”.

Кличко подчеркнул, что больницы Киева работают в режиме военного времени: принимают пациентов с экстренными случаями и тех, кого привезла скорая.

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