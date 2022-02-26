З’явилося відео допиту ще одного російського військового, він озвучив «причини» нападу

У мережі опублікували відео допиту ще одного полоненого російського солдата. За його словами, офіцери РФ нібито запевняли їх, що «Україна напала на РФ».

«Воювати начебто не збираються, не дадуть людей. Це все наше начальство говорило… Начебто «ЛНР» і » ДНР » вони документи підписали, що мир буде. А ви, українці, не підписали», — сказав окупант під час допиту.

Він розповів, що о 4:00 російські військові почали вторгнення, але потім відступили, а потім почала працювати артилерія. Потім повинні були «увійти інші люди». Там повинна була вторгнутися колона техніки.