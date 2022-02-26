После обстрела под Харьковом загорелась нефтебаза

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальному.

Об этом корреспонденту «Сегодня» рассказал руководитель сектора работы со СМИ Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

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«Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуара. Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется», – сказал Василенко.

По его словам, спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров.