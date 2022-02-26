Дочь Арьева обвенчалась во время ракетных ударов по Киеву и записалась в тероборону

Дочь народного депутата Владимира Арьева Ярина 24 февраля обвенчалась со своим возлюбленным Святославом Фурсиным, в тот момент, когда Россия напала на Украину. А уже на следующий день молодожены записались в территориальную оборону.

Об этом сам депутат написал на своей личной странице в Facebook. «У меня были слезы на глазах. Нет, не от войны. Моя дочь решила сегодня обвенчаться со своим любимым. Молодые планировали свадьбу на май, но решили обвенчаться сегодня», – написал Владимир Арьев

Он отметил, что празднования они отменят вместе победой над врагом. Когда дочь депутата вместе с любимым подались в территориальную оборону, Арьев написал, что с такими, как она Украина победит.

«Пусть вас Бог хранит, дети! Доченька, я знал, что ты вырастешь патриоткой и защитницей, и мужа себе выберешь такого же. С такими, как вы, Украина победит орду», – написал он.



