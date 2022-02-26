Отдать кровь: Киевляне отстаивают многочасовые очереди в донорские центры

Журналисты побывали в отделении Киевского центра крови на Троещине и пообщался с горожанами, пришедшими сюда в качестве доноров.

Из-за разрушительных ударов вражеской армии в Украине существенно возросла потребность в донорской крови. Валентина Гинзбург, директор Департамента охраны здоровья КГГА, также призвала киевлян становиться донорами. На сайте столичной мэрии вывесили список отделений Киевского центра крови, где это можно сделать. Фокус посетил отделение трансфузиологии на ул. Петра Запорожца.

К полудню 25 февраля у дверей центра в очереди стоит не менее двухсот горожан, все они хотят стать донорами крови. Большинство из них стоят уже несколько часов, некоторым пришлось добираться сюда пешком — общественный транспорт в этой части города не ходит, метрополитен не работает (станции наземные, поэтому не могут защитить пассажиров в случае бомбардировки). Официально доноров в центре принимают до 16.00, но без четверти двенадцать к стоящим людям выходит сотрудница центра и сообщает, что больше доноров сегодня принимать уже не будут. Крови достаточно, теперь ее предстоит обработать перед последующим использованием. Исключение делают лишь для нескольких групп крови и отрицательного резус-фактора.

Киевляне выслушивают информацию без возмущений, терпеливо расспрашивают, могут ли подойти завтра и к какому времени.

— А если у меня полгода после родов прошло, я могу сдать кровь?

— Нет, вам лучше воздержаться, — советует медсестра.

— Но я не кормлю грудью, — настаивает молодая женщина.

С аналогичными вопросами подходят и другие:

— А мне 60 лет, и я никогда раньше не сдавала кровь, но сейчас хочу.

— Нет, в 60 лет в первый раз уже не стоит, — отговаривает сотрудница центра.

Люди постепенно расходятся, но внутри центра продолжается работа. Здесь продолжают осматривать тех, кто успел попасть на сдачу.

— Мы очень благодарны всем, кто к нам приходит: и молодежи очень много, и людей в возрасте, — заведующая отделением Светлана Бодренко отвлекается от осмотра пациентов, чтобы ответить на вопросы. — Конечно, завтра мы снова всех ждем, кто сегодня не успел. Мы работаем и в субботу, и в воскресенье.

По ее словам, 24 февраля в Киевском центре крови было около трехсот доноров, а 25 февраля с 8 до 12 часов в отделении на Троещине сдали кровь более 50 человек. Она говорит, что сотрудники центра остались работать даже на ночь, чтобы успеть обработать всю кровь.

«Украина — это единый организм»

Ульяна Глибчук, журналист 5 канала

«Я пришла в центр в 9 утра, и вот только в 12 часов сдала кровь. Мы увидели информацию с призывом сдать кровь для пострадавших пограничников в Институте сердца, так что сначала поехали туда, но там принимали доноров только с отрицательным резус-фактором. И мы приехали сюда, в тот момент здесь была еще относительно небольшая очередь, но я была готова ждать.

Именно сегодня я почувствовала, что Украина — это единый кровеносный организм, и каждый помогает друг другу чем может. И конечно, когда мы увидели эту информацию о нуждающихся в крови пограничников, мы просто сорвались с места и постарались сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им.

Когда мы приехали в Институт сердца, там как раз были слышны взрывы, и в тот момент медперсонал кровь — они спустились в подвал. И когда здесь стояли, то тоже слышали, медсестры нам предлагали пойти в укрытие, но все остались в очереди».



Александр Нестеренко, электрик

«Почему я пришел сюда? Украине нужна помощь, и надо помогать, чем можешь. Ребята защищают нас, и мы должны хоть как-то поддержать их. Я и вчера сюда приезжал: пришли в обед, а после 15 часов нам сказали, что больше не принимают. Поэтому сегодня уже приехали пораньше, в 8.30, и вот только дождались. Но у нас даже мысли не было, чтобы не дождаться и уйти домой. Там даже пенсионеры в очереди стоят, ждут. Вчера пожилая женщина после операции пришла, еле стояла и то хотела сдать кровь. Я уж точно могу постоять, ничего страшного.

Сейчас планирую записаться в тероборону. Дадут автоматы и будем уничтожать московских оккупантов».

Татьяна Нестеренко

«К сожалению, из-за всех этих событий не получили зарплату вовремя [поэтому не смогли пожертвовать деньги на поддержку украинскую армии]. Так что донорство крови — это пока единственное, что я могу сделать для наших военных. Они молодцы, пусть держатся! Мы с ними, мы за них.

Идти сюда было не страшно, но по пути было слышно пять-шесть взрывов с Правого берега. Но здесь укрытий достаточно, и медперсонал предлагал нам спрятаться. Но мы не пошли, потому что даже сирен не было.

Но вообще я подготовилась, у меня сохранена офлайн-карта укрытий, где можно спрятаться, так что можно сориентироваться в любом месте».



Оксана, киевлянка

«Почему это важно для меня? Да тут и так все понятно. Вы просто посмотрите, сколько людей на улице. К сожалению, центр работает только до трех часов дня [официально доноров принимают до 16.00], но я не понимаю, почему так. Если на фронте так сейчас нужна кровь, а тут даже не могут принять всех желающих. Это ненормально в данной ситуации. Думаю, этот вопрос могли бы и отрегулировать, раз они знали, что люди пойдут сдавать кровь и ее будет очень много.

Узнала о том, что нужна кровь через Facebook. Увидела фотографии отсюда. Пришла сюда в начале девятого утра. Конечно, я не жалела о том, что столько стою в очереди, все равно сейчас все по домам сидят. И все люди готовы стоять».

Уже после посещения отделения стало известно, что Киевской городской центр крови будет работать круглосуточно. Все пункты приема крови будут принимать доноров с 8.00 до 18.00, а переработка крови и ее компонентов будет проходить в ночную смену.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам

093-158-47-55 — отделение на Петра Запорожца, 26

093-199-34-16 — отделение на Берлинского, 12