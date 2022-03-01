МЗС України: Вище військово-політичне керівництво РФ обов’язково постане перед Міжнародним кримінальним судом

Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

«Вище військово-політичне керівництво Росії обов’язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен скоєний злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття», – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві нагадали, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ухвалив рішення щодо відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні.

«Події останніх днів, зокрема, неспровокована ескалація агресії Росії проти України дають підстави вважати, що на території України продовжують відбуватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Поряд із ситуаціями в Криму та на Донбасі є підстави стверджувати, що військами агресора продовжують вчинятися військові злочини та злочини проти людяності», – наголосили у міністерстві.

Як зазначається, незважаючи на те, що Україна не є стороною Римського Статуту, Україна визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше.

«Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного Кримінального Суду. Перша стосувалася подій, які мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалася продовження вчинених злочинів у період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу Прокурора всі підстави стверджувати про скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності», – зазначили у МЗС.

Як повідомлялось, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто ініціював розслідування воєнних злочинів Росії під час повномасштабної війни проти України.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.

О 04:00 президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі.

Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення. Збройні сили України дають відсіч ворогові.

Російські окупанти вчиняють низку воєнних злочинів на території України. Це обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури, віроломство, мародерство. Це порушення Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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Хроніку за 24 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 25 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 26 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 27 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 27 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 28 лютого можна прочитати ТУТ.