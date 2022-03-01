Костянтин Корсун: «За фейки про Інтернет»

1 марта, 2022

1 марта, 2022



Давайте я поясню за кілька останніх чуток та фейків.«Окупанти будуть глушити Інтернет»Це можливо, але лише локально, і виключно для сигналів, які передаються «повітрям»: Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал.Заглушити Інтернет, який надається стаціонарно провайдерами «по проводам» у квартири – неможливо технічно, хіба що шляхом фізичного руйнування серверів, дата-центру, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.Маленька коробочка вартістю менше $100 здатна заглушити усі види радіо-сигналів у радіусі 10-20 метрів, а велика коробочка (наприклад, ось така: https://cutt.ly/fAr1u3c або інші комплекси РЕБ) – може заглушити сигнали на відстані 20-25 кілометрів.Тобто у разі включення потужного комплексу постановки перешкод – на якийсь час буде ускладнена передача будь-яких радіо-сигналів у певному секторі.Підкреслюю — не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І при тому, що станції будуть розміщені за 5-10 км від об’єкту придушення.Це як з кулеметом – стріляє лише туди, куди направлено ствол і лише на певну відстань.За таких обмежень вкрай складно або неможливо придушити усі радіосигнали на великий території. Наприклад, на усій території міста-героя Харкова. Плюс традиційна для свинособак якість технічної реалізації а-ля «жигулі-стайл». Плюс обмежений запас палива для дизель-генератора.Але ще важливо знати, що великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вираховуються і ще легше знищуються як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки.І якість їхнього горіння успішно було продемонстровано десятки раз на Донбасі – тобто досвід боротьби з цієї штукою є, і він шикарний. Думаю, останньої ночі від був задіяний у боях під Харковом.Так що не нервуємо і не поширюємо панічні чутки. Все буде Україна.

У наступному дописі розкажу про начебто «зламані» Signal та WhatsApp. Спойлер – це брехня, не ведіться.І ще розкажу про панічні заклики «відключіть Р2Р!» та про «фейкові «базові станції». І про заяву Anonymous. І про іншу дурню.Залишаймося на зв’язку.Слава Україні.Слава її Героям.Ми обов’язково переможемо, і вже скоро.