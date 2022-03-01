Кличко поделится властью с генералом из СНБО

1 марта, 2022

1 марта, 2022 виталий кличко, владимир зеленский, военная администрация, киев, николай жернов





Президент Владимир Зеленский на время войны в Украине назначает главой киевской городской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жернова.

Об этом он заявил во время видеообращения.

«Харьков и Киев для России сейчас наиболее важные мишени. Они идут в нашу столицу, так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня – это ключевой приоритет для государства. Защитим Киев – защитим государство. Киев – это сердце нашей страны, и оно должно биться, и оно будет биться, чтобы победила жизнь. Уважаемые киевляне, оборона столицы – прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города. Главой военной администрации будет генерал Николай Николаевич Жернов», – сказал Зеленский.

Генерал Жернов служил командующим сил поддержки, организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-2015 годах. Сейчас он в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности.

«Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице», – заверил президент.

Слово і діло