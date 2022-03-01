Visa також заблокувала доступ для підсанкційних російських банків

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Блокування означає, що картки цих платіжних систем працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах скористатися ними буде неможливо.

США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, також були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

Європейський Союз опублікував новий санкційний список, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти.

Mastercard заблокував доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам. Mastercard продовжить роботу з регулюючими органами, щоб повністю дотримуватися зобов’язань щодо дотримання вимог санкційних вимог

Як повідомлялось, 27 лютого лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних обмежень проти Росії, який включає відключення російських банків від платіжної системи SWIFT, санкції проти Центробанку РФ та заборону продажу «золотих паспортів» заможним росіянам.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.

О 04:00 президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі.

Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення. Збройні сили України дають відсіч ворогові.

Російські окупанти вчиняють низку воєнних злочинів на території України. Це обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури, віроломство, мародерство. Це порушення Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Центр журналістських розслідувань веде хроніку війни на різних майданчиках:

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Хроніку за 24 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 25 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 26 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 27 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 27 лютого можна прочитати ТУТ.

Хроніку за 28 лютого можна прочитати ТУТ.