OKKO зняло обмеження на заправку дизпальним

Автозаправні комплекси (АЗК) мережі ОККО зняли обмеження на заправку дизельним пальним.

“Розрахуватися можна і готівкою, і банківськими картками, за відсутності технічних несправностей системи”, – повідомляється у Facebook.

Крім того, у столиці та Київській області об’єм заправлення бензинами 92 та 95 збільшено з 20 до 50 літрів на одне приватне авто.

Мережа АЗК “ОККО” (“Концерн Галнафтогаз”) входить до складу OKKO Group. Є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні, яка налічує 425 автозаправних комплексів.