Дефіцит B12: незвичайні ознаки нестачі вітаміну

Нестача вітаміну B12 може призвести до неврологічних проблем зі здоров’ям. В результаті можуть виникнути наслідки для зору, втрата пам’яті та парестезія. Парестезія – це один із видів розладу чутливості, при якому виникають відчуття печіння, поколювання та “мурашки”

Серед незвичайних симптомів дефіциту B12 також виділяють атаксію, коли відбувається втрата фізичної координації. Такий стан негативно позначається на здатності ходити та говорити, розповіли фахівці NHS .

З іншого боку, і натомість нестачі вітаміну виникає периферична невропатія, особливо у ногах. У цьому випадку людина відчуває оніміння в кінцівках, поколювання та стріляючі болі. “Якщо неврологічні проблеми справді розвиваються, вони можуть бути незворотними”, – попередили у NHS.

Виявити дефіцит вітаміну В12 можна за допомогою звичайного аналізу крові. Проте лікарі попередили, що чим довше стан залишається без лікування, тим незворотнішими стають наслідки.

Вітамін B12 відіграє важливу роль у кровотворенні, беручи участь у дозріванні еритроцитів. Недолік B12 в організмі призводить до порушення утворення цих клітин у червоному кістковому мозку та зниження їх кількості в крові.