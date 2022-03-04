Украинская армия отбила Гостомель: уничтожены десятки оккупантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили Гостомель (Киевская область) у российских оккупантов. В ходе боев уничтожены десятки вражеских военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ходе двухдневных боев за Гостомель уничтожены более 50 оккупантов из 31-й отдельной гвардейской бригады из Ульяновска (Россия). Кроме того, украинские военные захватили многочисленные трофеи, включая оружие, технику и личные документы захватчиков.

«Город Гостомель находится под контролем украинских войск», — добавили в ГУР.