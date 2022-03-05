МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии после обстрелов ЗАЭС решило в экстренном порядке проверить объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.

Также предполагается провести проверку в зоне ЧАЭС.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения — 5 марта.