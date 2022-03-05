Бесполетная зона над Украиной заставит Путина взять паузу, — Ермак

Введение бесполетной зоны над Украиной из-за вторжения России может стать серьезной эскалацией и привести к прямому конфликту с участием НАТО. Но она так же может заставить президента РФ Владимира Путина взять паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главы Офиса президента Андрея Ермака для NYT.

«Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы понимаем, что это будет серьезной эскалацией войны и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Бесполетная зона, по крайней мере, заставила бы господина Путина взять паузу», — отметил он.