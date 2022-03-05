Комаровський розповів, що робити у разі аварії на АЕС

Популярний український лікар Євген Комаровський у перший день війни записав відео, де докладно розповів, як захистити себе та своїх дітей у разі аварії на АЕС. Профілактику потрібно робити у перші години після події.

Нагадаємо, у перший день нападу Росії на Україну стало відомо, що окупанти зайняли Чорнобильську АЕС, а вчора російські війська вторглися в Енергодар, де розташована найбільша в Європі АЕС, інформує УНІАН.

Тож рекомендації Комаровського стають ще актуальнішими. За словами лікаря, якщо існує загроза поширення радіації з АЕС, потрібно негайно робити йодну профілактику, що убереже щитовидну залозу від руйнування.

«Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації, дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом», — зазначив Комаровський.

Що і як приймати у разі аварії на АЕС

Таблетки калію йодиду (1 т = 250мг)

• Дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.

• Діти молодше 2 років – 40 мг = 1/6 таб.

Розчин 5% йоду

• Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину

• Діти 5 — 14 років — 20 крапель усередину

• Діти 2 — 5 років — 20 крапель на шкіру

• Діти молодші 2 років — 10 крапель на шкіру