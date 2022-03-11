Машинобудівна компанія Caterpillar призупиняє діяльність у Росії

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar заявив, що призупиняє діяльність у Росії через російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у офіційній заяві компанії.

“Ми дотримуємося всіх застосовних законів і змінюємо санкції, залишаючись зосередженими на наших співробітниках, дилерах і клієнтах. Операції в Росії стають дедалі складнішими, зокрема перебої в ланцюгу постачань і санкції, і ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях”, – йдеться в повідомленні.

Компанія також пожертвує понад 1 мільйон доларів США як для нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні.