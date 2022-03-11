Оккупанты продолжают нести на Черниговщине существенные потери, – Генштаб

На Черниговщине Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные потери вражеским российским захватчикам. Благодаря действиям наших защитников оккупанты сдаются в плен.

Источник: Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули, что враг на этом направлении – деморализован.

Враг сдается в плен

«Во время столкновений с подразделениями ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. Вследствие них личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен», – говорится в сообщении.

К слову, в ГСЧС 10 марта опубликовали кадры работы спасателей в Чернигове, которые разминировали не взорвавшиеся боеприпасы. На видео можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу, которая запрещена международным правом.