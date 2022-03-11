Матір взятого в полон російського пілота з Криму живе на Полтавщині — СБУ

Про це повідомляє СБУ.

«Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. Його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині.

Син з окупованого Криму бомбить літаком власну матір на Полтавщині…

У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються «нормою життя» для путінських вояк.

Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну…

Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.

Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину.

Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону».

5 березня неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів Су-25. Пілотів взято у полон.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.

О 04:00 президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі.

Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення. Збройні сили України дають відсіч ворогові.

Російські окупанти вчиняють низку воєнних злочинів на території України. Це обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури, віроломство, мародерство. Це порушення Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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