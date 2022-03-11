Мир объединяется вокруг Украины против рф

11 марта, 2022

11 марта, 2022



15 день войны в Украине… У рф колоссальные военные, финансовые и имиджевые потери! Пока на сегодня — более 12 тыс. военных, 58 самолетов, 42 вертолета, 250 танков, 1250 БТР и БМП, 12 «Градов», 7 беспилотников и 5 кораблей.

Все страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских бортов.

Введенный пакет санкций Запада, который вступил в силу с сегодняшнего дня, приведет к краху российской экономики.

Instagram, Facebook и Google запретили монетизацию государственных СМИ России!

Западные страны запрещают вещание многих российских каналов в своих странах.

Сложно найти какую-то демократическую страну, в которой бы не прошли акции против войны в Украине! Подобные акции прошли даже в 52 городах россии!

Помимо масштабных государственных действий против рф, объединяются и люди!

Например, члены экипажа грузинского судна отказались заправлять оставшееся без топлива российское судно, использовав уже легендарный ответ защитников острова Змеиный на предложение оккупантов сложить оружие: «Российский корабль, иди нахуй!»

В Польше сегодня на многих заправках отказываются заправлять машины с российскими номерами. Гостиницы отказываются принимать российских туристов.

К этому флешмобу #Россияидинахуй присоединяются и другие страны!

Выпуск новостей в Латвии

Подобной мировой консолидации мир не видел еще никогда! В то время как россия превращается в страну изгоев и убийц невинных детей, женщин и стариков, фраза «Российский корабль, иди нахуй!» стала символом непобедимости, несокрушимость духа и патриотизма!

Кордон