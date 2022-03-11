Путин почти ни с кем не общается: российский журналист назвал доверенное лицо президента РФ

Российский журналист Михаил Зыгарь утверждает, что президент РФ Владимир Путин практически ни с кем не общается. До сих пор к нему допускают только российского олигарха, личного друга Путина Юрия Ковальчука, к советам которого прислушается диктатор.

Об этом, ссылаясь на инсайды из Кремля, Зыгарь написал в колонке для New York Times.

По словам журналиста, Ковальчук, являющийся мажоритарным владельцем Банка Россия и контролирующий ряд государственных российских СМИ, сдружился с Путиным еще в 1990-х. Именно он, предполагает журналист, вбил в голову Путину теории заговора о вездесущем влиянии США и вызвал болезненное увлечение идеями восстановления «прежнего величия России».

Вместо решения проблем с экономикой и пандемией под влиянием Ковальчука Путин принялся изучать историю России в ее российском изложении. И поверил в свою уникальную миссию по восстановлению утраченного «величия».

«Путин убежден, что он сейчас оказался в уникальном историческом положении, когда он может восстановить то, что потеряли в прошлые годы издевательств и унижений. В 90-е, когда Путин и Ковальчук познакомились, им обоим было сложно стать на ноги после распада СССР, и точно такие ощущения были у всей страны. Они считают, что Запад воспользовался слабостью России, чтобы расширить границы НАТО до России», — пишет Зыгарь.

Он отмечает, что в настоящее время цель Путина — «отомстить Западу за прошлые издевательства».

«По убеждению Путина, сегодня ситуация совершенно противоположная: сейчас это Запад находится в слабой позиции. Единственный западный лидер, которого Путин до недавнего времени воспринимал всерьез – это был канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь она ушла с должности, и пора России отомстить за прошлые издевательства в 90-х», — отмечает Зыгарь.

Путин, по данным журналиста, не общается практически ни с кем из бывших друзей и советников. Тех, кого изредка еще допускают «к телу», заставляют отсиживать по 2-3 недели на карантине перед аудиенцией. Зыгарь утверждает, что это касается даже бывших ближайших друзей вроде главы «Роснефти» Игоря Сечина.

И окружение Путина, которое годами убеждало его, что только он может «спасти Россию», лишено возможности даже попытаться убедить его остановить самоубийственную для РФ войну в Украине.

Зыгарь также утверждает, что его источники уверяют, что Путина и Ковальчука нынешние беспрецедентные санкции против России вряд ли пугают. Напротив, они считают, что введение строгих санкций, изоляция России и эмиграция «ненадежных элементов» за границу укрепит Россию в будущем противостоянии.