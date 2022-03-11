Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові

Maxar Technologies оприлюднила нові фото з супутників, які показують масштаб руйнувань біля Києва та у Чернігові.

У Чернігові зафіксовано пожежі в промисловій зоні, а також задокументовано пожежі на сховищі палива в Гостомелі, на північний захід від Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Техніка та війська розгорнуті в Озерах, на північний схід від аеропорту «Антонов», Україна, 10 березня.

Колона автомобілів чекає біля мосту через річку Ірпінь, Ірпінь, під Києвом.

У Гостомелі видно південний кінець аеропорту «Антонов» і пожежі на складі пального.

Техніка та війська розгорнуті на деревах на Луб’янці, на північний захід від аеропорту Антонова, Україна.

Крупний план пожеж у промисловій зоні на півдні Чернігова, Україна.