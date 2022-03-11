Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022.

Відповідний допис опублікований Генштабом ЗСУ у фейсбуці.

«Триває шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.

Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли. Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники.

Частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території російської федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.

Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією авіація ВКС РФ нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.

Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих окупанти здаються у полон.

Разом переможемо! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні.