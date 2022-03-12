Данилов о возможности вторжения Беларуси: думаем, что Лукашенко до этого не дойдет, но готовы

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, это опасно, однако украинские военные готовы к этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы»,- заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские военные не провоцируют Беларусь, однако понимают, что самолеты отправлялись именно с ее аэродромов.

«Мы думаем, что сам» руководитель » Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор», — добавил Данилов.