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СМИ: План действий РФ по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами в Украине

12.03.2022

Международное разведывательное сообщество InformNapalm по инсайдерским каналам получило документ, который, как сообщают наши источники, накануне полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину, циркулировал в высокопоставленных закрытых каналах.

Публикуем этот материал для ознакомления. На данный момент у нас нет возможности провести глубокий анализ и аналитический разбор документа «План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами на Украине», но возможно, он будет полезен для других журналистов и аналитиков как часть общего пазла планов Российской Федерации, которые им не удается осуществить.

Не удается осуществить благодаря стойкости и силе украинского сопротивления, украинской армии и всех людей доброй воли, которые препятствуют осуществлению таких планов.

Мы перевели этот документ в формат Google doc, чтобы читатели могли просматривать его безопасно и без необходимости скачивания.

Также для удобства ознакомления и перевода публикуем полный текст документа.

«План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами на Украине»

Банковская система

  • Установление контроля за Национальным банком Украины и прекращение операций по выводу денег, введение валютного контроля.
  • Установление внешнего наблюдения над коммерческими банками в целях предотвращения расхищения активов и вывода средств вкладчиков за рубеж.
  • Охрана хранилищ банков в целях недопущения их разграбления.
  • Подключение банков к российским системам обмена межбанковской информацией, платежей и расчетов.
  • Введение 100-процентной репатриации и обязательной продажи валютной выручки экспортеров Национальному банку.
  • Прекращение валютообменных операций за исключением оплаты фактически поступившего импорта, замораживание всех валютных вкладов.
  • Введение банковских каникул в целях недопущения вывода активов.
  • Введение моратория на: обслуживание и погашение иностранных кредитов, перевод прибылей предприятий и доходов от собственности за рубеж, вывоз капитала.
  • Введение внешнего управления в банках, прекращающих обслуживание населения и выдачу вкладов.
  • Введение временного моратория на проведение валютообменных операций за исключением текущих торговых операций юридических лиц.

    • Транспорт.

  • Возобновление железнодорожного сообщения украинских городов с Россией.
  • Установление контроля над аэронавигацией и организация российско-украинской авиакомпании для регулярного авиасообщения.
  • Национализация портов.
  • Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

    • Энергетика.

  • Установление контроля над АЭС, возвращение их к нормальной работе на российских ТВЭЛах.
  • Национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС, крупных ТЭС.
  • Установление контроля над ГТС Украины.

    • Торговля, логистика, АПК.

  • Взятие под охрану крупных торговых центров, продовольственных баз, элеваторов; национализация последних.
  • Введение временной карточной системы распределения основных продовольственных товаров для нуждающихся категорий населения с созданием пулов заинтересованных товаропроизводителей.

    • 3.Контрль за обеспечением посевной кампании ГСМ, удобрениями, семенами.

  • Временное замораживание цен на базовые сельскохозяйственные и продовольственные товары.

    • Социальная сфера.

  • Замораживание тарифов на ЖКХ.
  • Обеспечение нормального функционирования общественного транспорта.
  • Денацификация системы образования:

    • — изъятие и уничтожение всей учебной литературы, искажающей историю, пропагандирующей нацизм и русофобию;

    — восстановление обязательного преподавания русского языка и литературы в школах;

    — организация проведения курсов подготовки преподавателей средней и высшей школы по гуманитарным дисциплинам с увольнением отказывающихся;

    — многократное увеличение квот приема российскими вузами абитуриентов с Украины.

  • Придание русскому языку статуса государственного, наряду с украинским.
  • Обеспечение нормального функционирования больниц и поликлиник с сохранением бесплатной медицинской помощи с гарантированным покрытием дефицита средств за счет государственного бюджета.

    • Внешняя торговля.

  • Подготовка к вхождению Украины в ЕАЭС:

    • — актуализация расчетов экономического эффекта;

    — правовой анализ;

    — обоснование выхода Украины из Ассоциации с ЕС (экономическое и правовое заключение о нелегитимности);

    — разработка дорожной карты присоединения.

  • Отмена обоюдных экономических санкций.
  • Восстановление режима свободной торговли.
  • Возобновление кооперационных связей.
  • Введение запрета на вывоз зерновых и других критически важных товаров для обеспечения продовольственной безопасности.

    • Налогово-бюджетная сфера. 

  • Включение режима ограниченного эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета.
  • Пересмотр государственного бюджета на 2022 г. с обнулением расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИДа и дипломатических представительств Украины за рубежом.
  • Введение мониторинга за уплатой налогов структурообразующими предприятиями, акцизов и НДС; временное освобождение от налогообложения предприятий, разрушенных или остановленных вследствие военных действий.

    • Политико-правовое обеспечение.

  • Роспуск Верховной рады, Правительства, Конституционного и, возможно, Верховного суда как нелегитимных органов после узурпации власти путем антиконституционного государственного переворота в 2014 г.
  • Признание всех законодательных актов, принятых после госпереворота в 2014 г., недействующими в части, противоречащей Конституции и законам Украины, действовавшим до 21 февраля 2014 г.
  • Сохранение легитимности органов местного самоуправления, избранных непосредственно населением. Передача им полномочий облгосадминистраций с роспуском и ликвидацией последних.
  • Делегирование органами местного самоуправления народных представителей для участия в Конституционном Собрании по выработке проекта новой Конституции Украины с последующим вынесением его на общенародный референдум.
  • Вариант. Проведение органами местного самоуправления референдумов о выходе соответствующих областей из состава Украины. Формирование Федерации таких областей с участием ЛДНР.

    • Отношения собственности. 

  • Арест активов лиц, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях.
  • Замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также офшорных зон.
  • Введение внешнего наблюдения на структурообразующих и стратегически значимых предприятиях с целью контроля за сохранением активов и обеспечения добросовестного управления.
  • Введение внешнего управления предприятиями, принадлежащими лицам, чьи активы арестованы или заморожены, или которые лишились генеральных директоров.
  • Введение внешнего управления предприятиями военной промышленности, атомной энергетики и промышленности, а также металлургической, химической и других отраслей промышленности, представляющих опасность для окружающей среды и населения.

    • Управление в переходный период.

    До проведения конституционной реформы, выборов Верховной рады и формирования легитимного правительства должны быть созданы временные органы власти. Из существующих предлагается сохранить органы местного самоуправления и районные суды. Временные органы государственной власти предлагается сформировать следующим образом.

  • В течение одной недели провести голосование в органах местного самоуправления освобожденных населенных пунктов резолюций о нелегитимности прежних национальных органов власти, сформированных после государственного переворота 2014 г., а также избрать представителей в Народное собрание, созываемое для формирования новых национальных органов исполнительной власти и разработки проекта новой Конституции.
  • На первом заседании Народного собрания сформировать Комитет народного самоуправления, которому поручить исполнять до выборов Верховной рады функции Правительства Украины.
  • Комитет народного самоуправления (КНС) назначает и.о. министров (кроме силовых и МИД, которые ликвидируются), руководителей ведомств, Национального банка Украины, директоров структурообразующих, стратегически значимых и экологически опасных предприятий, в отношении которых вводится внешнее управление.
  • КНС назначает и.о. глав областных администраций, полномочия которых ограничиваются контролем за соблюдением правопорядка и работой региональных систем жизнеобеспечения, налогово-фискальных и других республиканских органов.
  • Подразделения полиции и системы жизнеобеспечения населенных пунктов передаются органам местного самоуправления.
  • В Донецке и в Одессе начинают работать народные трибуналы по рассмотрению совершенных преступлений против человечества, военных преступлений, политических репрессий, актов геноцида на территории ЛДНР и Украины соответственно. Состав трибуналов назначается общенародным собранием с последующей передачей выдвинутых обвинений в суды по месту совершения преступлений.
  • Народное собрание вводит мораторий на занятие каких бы то ни было руководящих постов и участие в выборах лиц, участвовавших в государственном перевороте 2014 г., работавших после этого в органах государственной власти и силовых структурах, а также обвиняемых или подозреваемых в совершений преступлений.
  • Введенное Зеленским военное положение сохраняется до избрания нового состава Верховной рады с передачей контроля за его соблюдением представителям дислоцированных в соответствующих населенных пунктах российских вооруженных сил.
  • По желанию населения освобожденных областей Украины проводятся референдумы о выходе из ее состава и создания суверенных народных республик.

    • В последующем они могут объединиться в новые государственные образования (Новороссия, Малороссия, Слобожанщина…) или вернуться в состав России (резервный вариант).

    Вывод

    Мы доверяем своему источнику, который передал этот план, но оставляем за каждым читателем право критически воспринимать и оценивать любую информацию. Информацию, которая не имеет классических трех ступеней верификации из различных источников или не основана на OSINT.

    informnapalm.org

     

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