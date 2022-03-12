СМИ: План действий РФ по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами в Украине

Международное разведывательное сообщество InformNapalm по инсайдерским каналам получило документ, который, как сообщают наши источники, накануне полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину, циркулировал в высокопоставленных закрытых каналах.

Публикуем этот материал для ознакомления. На данный момент у нас нет возможности провести глубокий анализ и аналитический разбор документа «План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами на Украине», но возможно, он будет полезен для других журналистов и аналитиков как часть общего пазла планов Российской Федерации, которые им не удается осуществить.

Не удается осуществить благодаря стойкости и силе украинского сопротивления, украинской армии и всех людей доброй воли, которые препятствуют осуществлению таких планов.

Мы перевели этот документ в формат Google doc, чтобы читатели могли просматривать его безопасно и без необходимости скачивания.

Также для удобства ознакомления и перевода публикуем полный текст документа.

«План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами на Украине»

Банковская система

Установление контроля за Национальным банком Украины и прекращение операций по выводу денег, введение валютного контроля.

Установление внешнего наблюдения над коммерческими банками в целях предотвращения расхищения активов и вывода средств вкладчиков за рубеж.

Охрана хранилищ банков в целях недопущения их разграбления.

Подключение банков к российским системам обмена межбанковской информацией, платежей и расчетов.

Введение 100-процентной репатриации и обязательной продажи валютной выручки экспортеров Национальному банку.

Прекращение валютообменных операций за исключением оплаты фактически поступившего импорта, замораживание всех валютных вкладов.

Введение банковских каникул в целях недопущения вывода активов.

Введение моратория на: обслуживание и погашение иностранных кредитов, перевод прибылей предприятий и доходов от собственности за рубеж, вывоз капитала.

Введение внешнего управления в банках, прекращающих обслуживание населения и выдачу вкладов.

Введение временного моратория на проведение валютообменных операций за исключением текущих торговых операций юридических лиц.

Транспорт.

Возобновление железнодорожного сообщения украинских городов с Россией.

Установление контроля над аэронавигацией и организация российско-украинской авиакомпании для регулярного авиасообщения.

Национализация портов.

Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

Энергетика.

Установление контроля над АЭС, возвращение их к нормальной работе на российских ТВЭЛах.

Национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС, крупных ТЭС.

Установление контроля над ГТС Украины.

Торговля, логистика, АПК.

Взятие под охрану крупных торговых центров, продовольственных баз, элеваторов; национализация последних.

Введение временной карточной системы распределения основных продовольственных товаров для нуждающихся категорий населения с созданием пулов заинтересованных товаропроизводителей.

3.Контрль за обеспечением посевной кампании ГСМ, удобрениями, семенами.

Временное замораживание цен на базовые сельскохозяйственные и продовольственные товары.

Социальная сфера.

Замораживание тарифов на ЖКХ.

Обеспечение нормального функционирования общественного транспорта.

Денацификация системы образования:

— изъятие и уничтожение всей учебной литературы, искажающей историю, пропагандирующей нацизм и русофобию;

— восстановление обязательного преподавания русского языка и литературы в школах;

— организация проведения курсов подготовки преподавателей средней и высшей школы по гуманитарным дисциплинам с увольнением отказывающихся;

— многократное увеличение квот приема российскими вузами абитуриентов с Украины.

Придание русскому языку статуса государственного, наряду с украинским.

Обеспечение нормального функционирования больниц и поликлиник с сохранением бесплатной медицинской помощи с гарантированным покрытием дефицита средств за счет государственного бюджета.

Внешняя торговля.

Подготовка к вхождению Украины в ЕАЭС:

— актуализация расчетов экономического эффекта;

— правовой анализ;

— обоснование выхода Украины из Ассоциации с ЕС (экономическое и правовое заключение о нелегитимности);

— разработка дорожной карты присоединения.

Отмена обоюдных экономических санкций.

Восстановление режима свободной торговли.

Возобновление кооперационных связей.

Введение запрета на вывоз зерновых и других критически важных товаров для обеспечения продовольственной безопасности.

Налогово-бюджетная сфера.

Включение режима ограниченного эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета.

Пересмотр государственного бюджета на 2022 г. с обнулением расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИДа и дипломатических представительств Украины за рубежом.

Введение мониторинга за уплатой налогов структурообразующими предприятиями, акцизов и НДС; временное освобождение от налогообложения предприятий, разрушенных или остановленных вследствие военных действий.

Политико-правовое обеспечение.

Роспуск Верховной рады, Правительства, Конституционного и, возможно, Верховного суда как нелегитимных органов после узурпации власти путем антиконституционного государственного переворота в 2014 г.

Признание всех законодательных актов, принятых после госпереворота в 2014 г., недействующими в части, противоречащей Конституции и законам Украины, действовавшим до 21 февраля 2014 г.

Сохранение легитимности органов местного самоуправления, избранных непосредственно населением. Передача им полномочий облгосадминистраций с роспуском и ликвидацией последних.

Делегирование органами местного самоуправления народных представителей для участия в Конституционном Собрании по выработке проекта новой Конституции Украины с последующим вынесением его на общенародный референдум.

Вариант . Проведение органами местного самоуправления референдумов о выходе соответствующих областей из состава Украины. Формирование Федерации таких областей с участием ЛДНР.

Отношения собственности.

Арест активов лиц, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях.

Замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также офшорных зон.

Введение внешнего наблюдения на структурообразующих и стратегически значимых предприятиях с целью контроля за сохранением активов и обеспечения добросовестного управления.

Введение внешнего управления предприятиями, принадлежащими лицам, чьи активы арестованы или заморожены, или которые лишились генеральных директоров.

Введение внешнего управления предприятиями военной промышленности, атомной энергетики и промышленности, а также металлургической, химической и других отраслей промышленности, представляющих опасность для окружающей среды и населения.

Управление в переходный период.

До проведения конституционной реформы, выборов Верховной рады и формирования легитимного правительства должны быть созданы временные органы власти. Из существующих предлагается сохранить органы местного самоуправления и районные суды. Временные органы государственной власти предлагается сформировать следующим образом.

В течение одной недели провести голосование в органах местного самоуправления освобожденных населенных пунктов резолюций о нелегитимности прежних национальных органов власти, сформированных после государственного переворота 2014 г., а также избрать представителей в Народное собрание, созываемое для формирования новых национальных органов исполнительной власти и разработки проекта новой Конституции.

На первом заседании Народного собрания сформировать Комитет народного самоуправления, которому поручить исполнять до выборов Верховной рады функции Правительства Украины.

Комитет народного самоуправления (КНС) назначает и.о. министров (кроме силовых и МИД, которые ликвидируются), руководителей ведомств, Национального банка Украины, директоров структурообразующих, стратегически значимых и экологически опасных предприятий, в отношении которых вводится внешнее управление.

КНС назначает и.о. глав областных администраций, полномочия которых ограничиваются контролем за соблюдением правопорядка и работой региональных систем жизнеобеспечения, налогово-фискальных и других республиканских органов.

Подразделения полиции и системы жизнеобеспечения населенных пунктов передаются органам местного самоуправления.

В Донецке и в Одессе начинают работать народные трибуналы по рассмотрению совершенных преступлений против человечества, военных преступлений, политических репрессий, актов геноцида на территории ЛДНР и Украины соответственно. Состав трибуналов назначается общенародным собранием с последующей передачей выдвинутых обвинений в суды по месту совершения преступлений.

Народное собрание вводит мораторий на занятие каких бы то ни было руководящих постов и участие в выборах лиц, участвовавших в государственном перевороте 2014 г., работавших после этого в органах государственной власти и силовых структурах, а также обвиняемых или подозреваемых в совершений преступлений.

Введенное Зеленским военное положение сохраняется до избрания нового состава Верховной рады с передачей контроля за его соблюдением представителям дислоцированных в соответствующих населенных пунктах российских вооруженных сил.

По желанию населения освобожденных областей Украины проводятся референдумы о выходе из ее состава и создания суверенных народных республик.

В последующем они могут объединиться в новые государственные образования (Новороссия, Малороссия, Слобожанщина…) или вернуться в состав России (резервный вариант).

Вывод

Мы доверяем своему источнику, который передал этот план, но оставляем за каждым читателем право критически воспринимать и оценивать любую информацию. Информацию, которая не имеет классических трех ступеней верификации из различных источников или не основана на OSINT.

informnapalm.org