Оккупанты размещают «Грады» в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты

Оккупационные российские войска размещают «Грады» прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

Об этом сообщает Facebook Стратегического командования ВСУ.

«Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Коварство и лицемерие оккупантов не имеет границ!» — говорится в подписи к спутниковым снимкам.

Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области

На них видно, что российские террористы разместили танки и «Грады» посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам.