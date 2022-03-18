«Вчіть біологію». Лікар Комаровський потролив росіян, які вірять у «повітряний сказ», і засудив за мати

Український лікар-педіатр Євген Комаровський опублікував нове відео, в якому закликав росіян вивчати біологію та російську мову.

У ролику він зачитав фразу з документа, що розповсюджується в російських каналах з метою дезінформації, і здивувався неосвіченості росіян, які в це вірять:

«Вчора абсолютно потряс мене документ… Виявляється, у російському сегменті WhatsApp по групах є документ, і там розказано, як Харків узятий, кадировці дозачищають Київ, і скільки лабораторій знайдено та знищено. Найбільше мене там вразила фраза… Я, як лікар, перейнявся. «Біолабораторія на острові Зміїний була залучена до дослідження бойового типу повітряного сказу, який, якби воно було розпорошено, міг би спустошити землю майже з 100-відсотковою ймовірністю».

Насправді бойовий тип повітряного сказу кожен мешканець України щодня бачить у небі над Харковом, Маріуполем, Києвом. Саме від повітряного сказу РФ всіляко просять закрити небо. Хочу звернути увагу на важливість вивчення в школі основ науки про життя, основ медицини, що таке віруси, бактерії… Будь-яка людина, яка має хоча б трійку з біології, коли вона прочитає фразу про бойовий тип повітряного сказу, плюне і закриє цей документ! Але воно проходить. Люди мільйонами розповсюджують цей документ, кивають головами», — заявив він.

Комаровський також заявив, що Україні, найімовірніше, доведеться відроджувати російську мову. Таких висновків він дійшов, прослухавши перехоплені українськими військовими телефонні розмови російських окупантів. У цих розмовах, як зазначає Комаровський, можна почути одні нецензурні висловлювання і рідко — російську мову.

«Схоже, Україні доведеться відроджувати російську мову. Тому що коли я чую переговори тією мовою, яку вони називають російською, там на одне російське слово припадає 10 слів матюковою мовою. Там у принципі немає російської. Це не російська мова, не російська», — наголосив Комаровський.