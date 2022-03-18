«Запустити це вже не можна». Меткомбінат Азовсталь розбомбили повністю – заступник мера Маріуполя

Меткомбінат Азовсталь у Маріуполі розбомблено російськими агресорами з повітря.

Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

«Нічого не працює. Все стоїть. Запустити все це вже не можна. Азовсталь розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на Азовсталь», — сказав він.

За словами співрозмовника НВ Бізнес, який зміг евакуюватися з Маріуполя, окупанти протягом декількох днів здійснювали авіанальоти на Азовсталь.

Чоловік, який є працівником комбінату, на умовах анонімності розповів, що особисто бачив, як літаки скидали бомби на цехи підприємства. Але він не може оцінити, які саме об’єкти постраждали, оскільки був на значній відстані від них.

У Групі Метінвест, до складу якої входить Азовсталь, нагадали, що ще 24 лютого оголосили про переведення частини обладнання ММК ім. Ілліча та Азовсталі у режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

«Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено. Консервація потужностей виконана в тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень. Наразі стабільних каналів зв’язку з містом не існує, тому оцінити рівень працездатності інфраструктури підприємств Групи ми зможемо лише після закінчення гострої фази бойових дій», — йдеться у повідомленні Метінвесту.