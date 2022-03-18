Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал партизан во временно захваченных российскими оккупантами районах севера и юга Украины устроить «тотальную рельсовую войну», то есть нарушать снабжение войск захватчика.

Обращение он разместил у себя в Facebook.

«Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым — Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь», – объяснил он.

По его словам, помимо указанного выше, это касается направлений:

Крым — Херсон;

Валуйки — Купянск;

Гомель — Киев (общее направление);

других, которые обнаружите.

«Только необходимо строго (!) учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности», – предостерег Арестович.