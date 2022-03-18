WP: Украина побеждает Россию в информационной войне

Уступая военной мощи, Украина побеждает Россию в информационной войне.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что в значительной мере этому способствовало выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

Зеленский в ходе выступления показал видеоролик с последствиями нападения РФ на Украину — уничтоженные города, раненые дети и братские могилы. Это позволило украинским властям заручиться поддержкой Конгресса и усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Как отметил автор книги «Новые правила войны» и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон Макфейт, в информационной войне начала побеждать Украина.

«Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников», — пояснил он.