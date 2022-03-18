У Москві силовики почали масово перевіряти громадян України

Співробітники російського МВС та ФСБ отримали наказ провести перевірку українців, які живуть в Москві. Про це повідомляє російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.

громадян України викликають на допит, намагаються розпитати, чи мають вони «заборонену літературу» або «націоналістичну символіку», на кшталт державного прапору України.

За їхніми словами, силовики самі не розуміють, що вони мають робити з українцями. Комусь пропонують отримати громадянство Росії за прискореною процедурою, а на когось фабрикують протоколи про дрібне хуліганство.

Також є свідчення, що українських громадян знімають із рейсів за кордон. Їх забирають у поліцейські дільниці, фабрикують проти них справи та засуджують до арештів.

О 4 годині ранку 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі. Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення на чотирьох напрямках. Збройні сили України дають відсіч ворогові, план бліцкрігу – захопити Київ за два-три дні – провалився.

Російські окупанти вчиняють сотні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України. Це убивство цивільного населення, обстріли житлових кварталів та об’єктів невійськової інфраструктури, віроломство, мародерство, які є порушеннями Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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