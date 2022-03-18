Danone, Nestle та Unilever: які компанії продовжують працювати в Росії та фінансувати вбивства

Попри те, що сотні іноземних компаній залишили російський ринок через війну, Danone, Nestle та Unilever та низка інших бізнесів досі залишаться працювати в Росії.

Ба більше, вони продовжують залишатись найбільшими постачальниками харчування та сплачувати величезні податки до бюджету окупанта, тим фінансуючи убивць українських дітей. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Danone, Nestle та Unilever продовжують працювати в Росії

Відомо, що переговори з керівництвом компанії Nestle про неетичність роботи в Росії не дали результатів.

Якби щоранку менеджмент компаній починав зі спілкування з батьками загиблих дітей — вони б швидко забралися з території Росії,

– вважає Федоров.

Unilever зупинила імпорт та експорт лише на папері

Зрештою, після суспільного тиску компанія Unilever зупинила весь імпорт та експорт продукції до країни-агресорки. У заяві компанія навіть вказала, що не буде вкладати жодного капіталу Росії і не отримуватиме там прибуток.

Однак Unilever продовжують продавати продукцію, вироблену для російського ринку.

Українці виходять на мітинги

Тож українці вже почали виходити до центральних офісів компаній із плакатами та закликами зупинити роботу компаній у країні окупанта.

Однак Федоров зазначив, що мітинги мають бути масовішими, а реакція громадян країн, де розміщені центральні офіси корпорацій – ще різкішою.

«Danone, Unilever, Nestle мають визначитися – чи вони продовжують фінансувати вбивства, чи роблять усе, щоб зупинити війну», – наголосив міністр.

Натиснути на німецького технологічного гіганта SAP

Окрім цього, Україна працює і над тим, щоб німецька корпорація відмовилась від своїх російських клієнтів:

Газпром,

Роснефть,

Сбербанк,

Россельхозбанк,

Транснефть,

Об’єднана авіабудівна корпорація;

ВТБ Банк.

Відомо, що контракти IT-гіганта SAP з російськими банківськими клієнтами на 120 мільярдів доларів фінансують вбивства українських дітей.

Джерело: Fedorov