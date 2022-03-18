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В Україні створили Національне інформбюро для збору даних щодо вбитих, полонених та зниклих безвісти

18.03.2022

Відповідне розпорядження оприлюднили 17 березня на сайті Кабміну. Функції бюро виконуватиме державне підприємство «Український національний центр розбудови миру», що належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як пояснила віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, НІБ діятиме відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

«Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, наша держава в контексті міжнародного права зобов’язана саме так поводитись. Адже Україна є цивілізованою країною й дотримується міжнародних норм», — сказала вона під час відеозвернення до українців.

Номери гарячої лінії Національного інформаційного бюро – 1648 та (044) 287-81-65 – для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими. Згодом лінія функціонуватиме також і в месенджерах.

О 4 годині ранку 24 лютого 2022 року  президент РФ Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної військової операції» на окупованому Донбасі. Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала пряме повномасштабне вторгнення на чотирьох напрямках. Збройні сили України дають відсіч ворогові, план бліцкрігу – захопити Київ за два-три дні – провалився.

Російські окупанти вчиняють сотні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України. Це убивство цивільного населення, обстріли житлових кварталів та об’єктів невійськової інфраструктури, віроломство, мародерство, які є порушеннями Міжнародного гуманітарного права і Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Центр журналістських розслідувань веде щоденну хроніку Війна Росії проти України на всіх майданчиках: 

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