Игорь Сбитнев, Роберт Мкртчян и Александр Славтич – ООО «ГопСтоп-Инвест»

Шайка мелких харьковских мошенников под руководством Игоря Сбитнева, Роберта Мкртчяна и Александра Славтича, исчерпав возможности в своем родном городе, занялась поиском новых партнеров для совместных инвестиций в коммерческие проекты на Западной Украине.

Ищут состоятельных местных бизнесменов и иностранцев, которым предлагают совместно строить, приобретать и развивать коммерческую недвижимость. Готовы работать на выгодных для инвестора условиях. Обещают крупные финансовые вливания, поддержку от правоохранителей и криминалитета, а также решение вопросов с чиновниками любых уровней. Главное – любой ценой вытянуть из наивных бизнесменов деньги или собственность. В ход пускается все, от историй про влиятельных покровителей и собственные успешные проекты — до вхождения в личное доверие благодаря вкрадчивым беседам, «бровкам домиком» и пр. застольным посиделкам. Многие жертвы не сразу распознают опытных мошенников за этими провинциальными якобы-коммерсантами.

Все это поразительно напоминает историю с обманом А.Киприч, которой И.Сбитнев, Р.Мкртчян и А.Славтич продали 50%-ю долю в одном из ТРЦ и обещали хорошие ежемесячные дивиденды. За более чем 10 лет совместного партнерства, А.Киприч так и не получила ни одной гривны дивидендов, зато оказалась втянута в корпоративный конфликт, получила арест активов, судебные издержки и т.д. Все начиналось с «партнерства на доверии», а закончилось, фактически, рейдерским захватом бизнеса, хамскими отказами в проведении аудита совместной собственности, втягиванием в выяснение отношений криминалитета, продажных чиновников и нечистых на руку адвокатов.

По заявлению А.Киприч было открыто криминальное производство № 120200000000000153 часть 5, статья 191 УК (присвоение, завладение и растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). В ходе расследования начали всплывать факты вымывания средств, уклонения от уплаты налогов и пр. нарушения. Примечательно, что за время управления Сбитневым, Мкртчяном и Славтичем, довольно успешное ТРЦ загнали в многомилионные долги перед негосударственным пенсионным фондом Нацбанка, средства которого также были разворованы при участии компании «Новотех-Инвест», руководителем которой является все тот же Роберт Мкртчян, а соучредителями Игорь Сбитнев и Александр Славтич.

К слову, до истории с А.Киприч, практически аналогичным образом были обмануты эстонские инвесторы. Всего, за почти двадцатилетнюю историю существования этого мошеннического синдиката, жертвами проходимцев стали десятки харьковских коммерсантов и несколько иностранных компаний.

Роберт Мкртчян – многолетний друг и бизнес-партнер Сбитнева, безрезультатно пробовал заниматься местной политикой и бизнесом, был замешан в ряде финансовых афер. Фигурирует в деле о хищении средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Бравирует широкими связями в криминальных кругах и правоохранительных органах.

Игорь Сбитнев – харьковский коммерсант без особого рода занятий, большую часть своей жизни перебивался случайными заработками и мелкими аферами на доверии в сфере недвижимости, вечный должник и заемщик денег. Это не мешает ему быть тщеславным и всячески кичиться собственной «успешностью». Также является фигурантом дела о хищении средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка через биржу «Перспектива».

Александр Славтич – ничем не примечательный типичный представитель 90-х, схемщик в сфере «обнала», «двойных бухгалтерий» и «черного нала». В прошлом, скандальный мелкий застройщик. Пытается идти в тренде и изображает из себя «успешного девелопера». Его ценность для всей этой компании заключается в кумовских отношениях с одним из чиновников времен Януковича, который долгие годы обеспечивал «крышу» для всей этой компании.

Для создания внешнего образа успешных бизнесменов, в отличие от обманутых партнеров, каждый из них давно обзавелся дорогими автомобилями и прочими атрибутами богатой жизни. Кроме любви к неправомерной наживе и нежелания честно вести дела, всех их объединяют непогашенные долговые обязательства перед бывшими партнерами и длинный «хвост» из криминальных производств, судебных исков и неоконченных расследований. Не добившись успехов в бизнесе и приобретя дурную славу в своем родном городе, Сбитнев, Мкртчян и Славтич не придумали ничего лучше, как попытаться масштабироваться на всю Украину.

Интересно, откуда у мелких мошенников из разрушенного войной города оказалось большое количество черного долларового нала для инвестиций в национальных масштабах?

«Антикоррупционная правда»