В Украине значительно подорожают овощи: эксперт рассказала, как изменятся цены

В Украине в 2022 году ожидается рост цен на овощи на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом дефицита не будет. Дело в том, что для украинского рынка характерна высокая доля производства овощей и фруктов на приусадебных участках.

«Сейчас наблюдаются достаточно высокие цены на ранние овощи. Дело в том, что в мирное время большую часть ранних овощей мы импортировали из Турции морским путем. Сегодня они также приходят на украинский рынок, но их путь значительно длиннее из-за отражаемых на цене западных границ», – цитирует аналитика УКАБ Светлану Литвин пресс-служба организации.

Она указала, что может быть дефицит лишь нескольких культур. Речь идет о сладком перце или бахчевых культурах, которые не удастся заменить, выращивая в других областях Украины.

Кстати, овощи, поступающие от отечественных тепличных хозяйств, также выросли в цене за счет роста стоимости энергоносителей. При этом когда будут овощи открытого грунта, цены начнут снижаться.

«По сравнению с прошлым годом мы почувствуем рост уровня цен на 10-15%, однако говорить о удвоении цены на основные овощи не приходится», – подытожила Светлана Литвин.