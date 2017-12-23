Всі імена в цій історії – вигадані. А факти – ні, не вигадані. Факти – справжні.

Уявіть собі: Москва, 38-річна мати двох дітей (дочка – 8 років, син – 6 років), розлучена, містить себе і дітей, працює повний робочий день, має вищу освіту. Політично підтримує ПАРНАС і Навального. Ненавидить путінізм. Вважає путінську Росію диктатуру фашистського типу. Назвемо її Маша.

Її дочка Іра навчається у 2-му класі школи. Маша, її мама працює, тому Іра ходить на «групу подовженого дня». В останні тижні Маша помітила, що у маленької Іринки є якийсь… як би краще сказати… якийсь неспокій. Що щось її турбує. І тоді Маша запитала дочка Іру – що її турбує? І 8-річна Іра відповіла.

8-річна Іра відповіла, що скоро – війна. Що ті, хто минулого разу на нас напав, скоро знову нас захопить.

8-річна Іра також розповіла, що їхня вчителька, ну та, яка веде «групу подовженого дня», показувала їм фільм про війну. Причому не один – кілька фільмів про війну. І потім вони всім класом обговорювали ці фільми. Діти, учні в другому (!!!) класі московської школи, обговорюють пропагандистські фільми про війну – взагалі невідомо якої якості. Напевно ті фільми, які затверджені сталинисткой Васильєвої, з подачі профэссора Мединського?

«Розбору польотів» між батьками та вчителькою ще не було. І, можливо, не буде. Батьки не можуть прийти до спільної думки, треба чи не треба це дітям.

Але 8-річна Іра відчуває занепокоєння. У неї – тривога. Адже скоро – війна. Ті, хто минулого разу на нас напав, скоро знову нас захопить!!!

Думаєте, це дно? А як ви думаєте? Невже ви думаєте, що це – дно? Ні, в цій історії буде #БольшеАда.

6-річний Федір, син Маші, ходить в дитячий сад. У дитячому саду, на самому видному місці висить портрет Путіна. У травні всім дітям в дитячому саду видали георгіївські стрічки. Федя надів цю стрічку і в такому вигляді постав перед Машею, коли та прийшла забирати його з садка. Вийшовши на вулицю, Маша зняла з Феді колорадську стрічку і викинула її у смітник. 6-річний Федір заплакав. Плачучи, він запитав маму: «Я що, не гідний носити цю стрічку?». З маленьким хлопчиком була істерика, і Маша не знала, як її зупинити розповісти, як пояснити дитині…?

Мойсей водив євреїв по Синайській пустелі 40 років. Чому так довго, адже, якби він дійсно хотів вивести їх з єгипетського рабства в Ханаан, то до нього ходу було максимум три тижні? Навіщо він їх кружляв по пустелі?

Мойсей хотів, щоб вимерло два покоління євреїв з рабською психологією, щоб на батьківщину прийшли вільні і просвітлені люди.

Після розпаду СРСР минуло 26 років. А після розпаду СРСР до того, як прийшов Путін – набагато менше: всього дев’ять. Ви скажете: залишилося кілька десятиліть, як не крути?

Немає. Пострадянська Росія – це не пустеля. Тут немає ні Мойсея, ні самої пустелі. Тут є училки «продльонки», діяльність яких ламає психіку 8-річних школярів і одночасно служить яскравим прикладом кримінальних злочинів – фальсифікацій на виборах (всім відомо, що найбільше число таких злочинців – серед вчителів шкіл, які з радістю та завзяттям фальсифікують результати виборів по всій країні). Тут є м@@@і і м@@@чки, які вішають у дитячому садку портрети Путіна і роздають 6-річним дітям колорадські стрічки, за останні чотири роки перетворилися із здавалося б допустимого патріотично-історичного символу в реальні зігі фашиствуючих гебешною хунти Путіна.

А в «спальних районах» тих же Москви і Санкт-Петербурга, і в інших містах по всій Росії, є хрущоби, в яких є квартири, в яких мешкають сім’ї, що складаються з трьох, або навіть чотирьох поколінь. Онуки і онучки, і їх бабусі й дідусі. В одній квартирі, з югославською «стінкою», болгарськими сервізами і радянськими килимами на стінах. І багато з цих бабусь і дідусів виховують онучків і внученек, самі будучи галимыми совкодрочерами і сталіністами.

Немає ні Мойсея, ні пустелі. Це – не сорок років. Невідомо скільки. Може, чотириста?