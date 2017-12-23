Українська журналістка Надія Сасс була звільнена з телеканалу Newsone після того, як в прямому ефірі “потроллила” Президента Петра Порошенка.

“Дорогі друзі, мені дуже приємно, що після абсолютно спонтанною, але дуже щирою ескапади на адресу нашого Президента і його “добра” (хто забув про що мова, відео нижче), багато хто з вас мене підтримували і переживали чи не стане це причиною мого звільнення. І ось, на жаль, це сталося”, – написала Сасс.

“Вчора після обіду (за день до свого чергового ефіру) дізналася від власника каналу Євгена Мураєва та головного редактора Роксолани Завинской, що канал припиняє зі мною співпрацю. Офіційна версія: за порушення професійних стандартів та особиста думка про керівництві країни в ефірі. Що це означає, думаю, всі розуміють самі”, – заявила вона.

“Як писав мій улюблений Роберт Рождественський: “…Соромно захистити слабкого. Думка мати совісно. Соромно не хвалити марнославного. Незручно з негідником сваритися…Ні, ви не боїтеся, ви соромитеся. Адже Вам не страшно. Вам – соромно…”, – резюмувала вона.