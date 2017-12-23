Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина щодо неправомірної поведінки судді.
Вища рада правосуддя (ВСП) відкрив дисциплінарну справу проти судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол.
Про це повідомили в прес-службі Вищої ради правосуддя.
У ВСП відзначили, що в п’ятницю рада розглянула 2 скарги громадян на Цокол.
Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина Пікалова щодо неправомірної поведінки судді.
У скарзі Пікалов повідомив, що Цокол в січні поточного року порушила його права і вимоги законодавства при розгляді його скарги на дії поліції.
У той же час ВСП відмовив у відкритті дисциплінарної справи за другою скаргою.