Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина щодо неправомірної поведінки судді.

Вища рада правосуддя (ВСП) відкрив дисциплінарну справу проти судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол.

Про це повідомили в прес-службі Вищої ради правосуддя.

У ВСП відзначили, що в п’ятницю рада розглянула 2 скарги громадян на Цокол.

Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина Пікалова щодо неправомірної поведінки судді.

У скарзі Пікалов повідомив, що Цокол в січні поточного року порушила його права і вимоги законодавства при розгляді його скарги на дії поліції.

У той же час ВСП відмовив у відкритті дисциплінарної справи за другою скаргою.