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Вища рада правосуддя відкрив справу на суддю, яка відмовилася заарештовувати Саакашвілі

23.12.2017

Высший совет правосудия открыл дело на судью, которая отказалась арестовывать Саакашвили

Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина щодо неправомірної поведінки судді.

Вища рада правосуддя (ВСП) відкрив дисциплінарну справу проти судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол.

Про це повідомили в прес-службі Вищої ради правосуддя.

У ВСП відзначили, що в п’ятницю рада розглянула 2 скарги громадян на Цокол.

Дисциплінарну справу було порушено за скаргою громадянина Пікалова щодо неправомірної поведінки судді.

У скарзі Пікалов повідомив, що Цокол в січні поточного року порушила його права і вимоги законодавства при розгляді його скарги на дії поліції.

У той же час ВСП відмовив у відкритті дисциплінарної справи за другою скаргою.

 

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